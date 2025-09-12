پنجاب: 6سیشن 33 سول ججزکا تبادلہ و تقرر
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 39ججز کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دئیے ، تبدیل ہونے والوں میں 6سیشن ججز اور 33 سول ججز شامل ہیں ،چیف جسٹس ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ججز کو 15 ستمبر تک چارج لینے کی ہدایت کر دی ۔
چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے پنجاب کے 6 سیشن ججز کے تقرر کے احکامات جاری کر دئیے ہیں، سیشن جج خالد ارشد کو لیبر کورٹ ساہیوال ،سیشن جج چودھری الیاس کو لیبر کورٹ فیصل آباد ،سیشن جج طارق جاوید کو لیبر کورٹ سرگودھا ،سیشن جج لیاقت علی رانجھا کو ممبر ایپلٹ ٹربیونل پنجاب ریونیو اتھارٹی ،سیشن جج محمد ندیم کو اینٹی کرپشن کورٹ ملتان اور سیشن جج محمد جمیل کو اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں تعینات کر دیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں لاہور ہائیکورٹ نے 33 سول ججز کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کئے جن میں سول جج عبدالماجد کا راولپنڈی سے لاہور،رحمن کا اوکاڑہ ، جمیل کا ننکانہ صاحب، وسیم شہزاد کا رحیم یار خان تبادلہ کر دیا گیا ۔سول جج شعیب سکندر کا بہاولپور ،زاہدہ پروین کا جھنگ،سول جج سلیم کا نارووال،خدیجہ سجاد کا قصور ، ناصر عبید کا منڈی بہاؤالدین ،احمد خالد کا ساہیوال ، ذکائالحسن کا سرگودھا ، سول جج سلمان احمد کا بھکر اور ممتاز کا پاکپتن تبادلہ کیا گیا ۔