سیلاب سے فصلیں تباہ، چاول 30تا 40روپے کلو مہنگے
لاہور( کامرس رپورٹر) سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات منڈیوں ،بازاروں تک پہنچ گئے ، چاول کی فصل متاثر ہونے سے مختلف شہروں کی مارکیٹوں میں چاول کی مختلف اقسام کی قیمت میں ایک ماہ کے دوران 30 روپے سے لیکر 40 روپے فی کلو تک اضافہ ہوگیا۔
مہنگائی کے مارے شہریوں کا کہنا کہ چینی ،آٹے کے بعد چاول کے دام بڑھ گئے ، سستا کچھ نہیں بچا، حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے ، سب کچھ قوت خرید سے باہر ہورہاہے ۔کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن نے چاول کی قیمتوں میں مزید اضافے کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجادی ، کریانہ مرچنٹس عہدیداروں کے مطابق چاول 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کرسکتے ہیں۔ مختلف شہروں میں چاول مہنگا ہونے کا عمل جاری ہے ،ایک ماہ میں کائنات چاول350 سے مہنگاہوکر 380 روپے کل،سپر چاول 290 سے بڑھ کر320 ،باسمتی چاول 240 سے مہنگاہوکر 280 ،سیلہ چاول درجہ اول 320 سے بڑھ کر360 روپے کلو ہوگیا جبکہ ٹوٹا چاول یا ادواڑ 200 سے لیکر250 روپے کلو تک بک رہا ہے ۔ چاولوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے پر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صدر طاہر ثقلین بٹ کا کہنا ہے کہ چاول کی نئی فصل متاثر ہوئی ہے ،پرانی کو مافیا سٹاک کرنے لگاہے ،حکومت فوری طور پر چاول کی ایکسپورٹ پر نظر ثانی کرے ۔ کریانہ مرچنٹس کے سینئر نائب صدر حاجی محمد نوازکا کہنا ہے کہ چاول کے دام 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کرسکتے ہیں ،ذخیرہ اندوزی کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔