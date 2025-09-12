صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپرٹیکس کیس کی سماعت ججوں کے سوالات

  • پاکستان
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت سپر ٹیکس سے متعلق کیس میں ایف بی آر کی وکیل عاصمہ حامد کے دلائل جاری رہے ۔

 عدالت نے کیس کی سماعت آج جمعہ تک کیلئے ملتوی کر دی۔سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا سیکشن 12 سے مراد کونسا سیکشن ہے ؟ عاصمہ حامد نے جواب دیا اس کیس میں بنیادی طور پر وہی چیلنج کیا گیا ہے ۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا ٹیکس عائد کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے ؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کیا حکومت نے کسی ٹیکس ایکسپرٹ یا چیمبر آف کامرس سے مشاورت کی تھی؟ ایکسپرٹ کی تجاویز پر کوئی پیپر تیار کیا گیا تھا؟ 10 فیصد یا اس سے زیادہ ٹیکس عائد کرنے پر کوئی کیٹگری سیٹ کی گئی؟جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دئیے کہ سندھ کا کوئی ٹیکس پیئر سندھ ہائیکورٹ میں نہیں گیا۔ وکیل نے کہا سندھ کے تمام ٹیکس پیئرز سندھ ہائی کورٹ میں نہیں بلکہ اسلام آباد ہائیکورٹ میں آئے ۔ عاصمہ حامد نے موقف اختیار کیا سپر ٹیکس اگر ایک مخصوص طبقے پر لگے گا تو امتیازی ہوگا۔

