ہائیکورٹ:بوائز سکول میں خاتون ٹیچر کو ہراسگی کا سامنا ، گورنر پنجاب و دیگر سے جواب طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)بوائز سکول میں تعینات خاتون ٹیچر کو مرد اساتذہ کی جانب سے ہراساں کرنے کا معاملہ ،لاہور ہائیکورٹ نے گورنر پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔
جسٹس احمد ندیم ارشد نے صوبائی محتسب اور گورنر پنجاب کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت کی ۔ درخواست گزار عائشہ کنول کے وکیل عبدالحمید گجر نے دلائل دئیے کہ درخواست گزار کوخاتون ہونے کے باوجود بوائز سکول میں تعینات کیا گیا،جہاں مرد اساتذہ کی جانب سے ہراساں کرنے پر خاتون محتسب سے رجوع کیا گیا،تاہم خاتون محتسب اور گورنر پنجاب نے تکنیکی بنیادوں پربلاجواز درخواست مسترد کی،عدالت خاتون محتسب اور گورنر پنجاب کے فیصلے کوکالعدم قرار دے اور ہراسگی کی درخواست کو قانون کے مطابق نمٹانے کے احکامات صادر کرے ۔