ازخود تنخواہ میں اضافہ اور مالی بے ضابطگیاں ، چیئرمین ایس ای سی پی کیخلاف درخواست ، حکومت کو فیصلہ کرنیکی ہدایت

  • پاکستان
لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے ازخود تنخواہوں میں اضافے اور اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں پر ایس ای سی پی کے چیئرمین عاکف سعید کی برطرفی کے لیے درخواست پر وفاقی وزارت خزانہ کو فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔

جسٹس احمد ندیم ارشد نے ایس ای سی پی کے چیئرمین عاکف سعید کی برطرفی کے لیے درخواست پر سماعت کی،درخواست گزار محمد رفیق کے وکیل میاں محمد اسلم نے دلائل دئیے کہ ایس ای سی پی کے آڈٹ میں 14 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں پائی گئیں،چیئرمین عاکف سعید نے ازخود اپنی تنخواہ اور مراعات بڑھا لیں،قانون چیئرمین کو اپنی تنخواہیں اور مراعات بڑھانے کااختیار نہیں دیتا،عدالت اختیارات سے تجاوز کرنے پر چیئرمین ایس ای سی پی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے ،عدالت نے وفاقی وزارت خزانہ کو درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔

