غیر ملکی سفارتکاروں کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنٹر کا دورہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی)غیر ملکی سفارتکاروں اور خارجہ مشنز کے نمائندوں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنٹر کا دورہ کیا جہاں انہیں ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال اور جاری امدادی کارروائیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
دورہ کرنے والوں میں ترکیہ، آسٹریلیا، روس، جرمنی، جاپان، کینیڈا، جنوبی افریقہ، پولینڈ اور آئرلینڈ سمیت 30 سے زائد ممالک کے سفیر شامل تھے ۔ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے شرکا کو متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو اقدامات پر آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ این ڈی ایم اے صوبائی اور علاقائی اداروں کے ساتھ مربوط حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات کے تحت امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے ۔ بریفنگ میں آفات سے نمٹنے کے لئے پیشگی تیاریوں، موسمی صورتحال کے تجزیے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی روشنی ڈالی گئی۔اجلاس میں وزارتِ خارجہ کے نمائندگان نے بھی شرکت کی جبکہ مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفیر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ۔ غیر ملکی سفارتکاروں نے این ڈی ایم اے کے بروقت اور مو ثر اقدامات کو سراہتے ہوئے انہیں انسانی جانوں اور ملکی معیشت کے تحفظ کے لئے نہایت اہم قرار دیا۔دریں اثنا پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا آئندہ 2 سے 3روز مون سون جاری رہے گا،16سے 18ستمبر کے دوران وسطی پنجاب اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان ہے ،وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سیلاب اور بارش کی وجہ سے 900افراد جاں بحق ہوئے ۔