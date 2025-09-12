ڈکٹیٹرکہنے پرجسٹس ڈوگر اورایمان مزاری میں تلخ مکالمہ
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے ) اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ماہ رنگ بلوچ کا نام نکالنے کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس سردارمحمد سرفراز ڈوگر اور ایمان مزاری ایڈووکیٹ کے درمیان تلخ مکالمہ ، سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے اگر میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کر دیں گی کہ یہاں ڈکٹیٹر بیٹھا ہے۔
اس پر ایمان مزاری نے مؤقف اپنایا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو، وہ یہاں ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ موکل کا کیس لڑنے آئی ہیں، لہٰذا ذاتی بیانات کو مقدمے پر اثرانداز نہیں ہونا چاہیے ،چیف جسٹس نے ایمان مزاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے اور ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے ۔ جس پر ایمان مزاری نے جواب دیا اگر عدالت کو ان کے کسی بیان پر اعتراض ہے تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کر لی جائے کیونکہ انہوں نے آئین کے تحت دئیے گئے اظہارِ رائے کے حق کو استعمال کیا ہے ۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نے یہ کمنٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر ہوں، کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے ۔ ایمان مزاری نے کہا کہ اگر عدالت سمجھتی ہے تو کارروائی ضرور کرے ، لیکن ان کا مؤقف آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نہیں تھا۔ایمان مزاری نے مؤقف اختیار کیا اگر یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ عدالت وکلا کو دھمکیاں دے گی تو پھر وہ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔