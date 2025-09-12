ایک ارب ڈالر کی تیسری قسط:آئی ایم ایف کیساتھ مذاکرات25ستمبر سے شروع
اسلام آباد (مدثر علی رانا) آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کیلئے شیڈول طے پا گیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک دورہ کرے گا، ایک ارب ڈالر سے زائد کی تیسری قسط وصول کرنے کیلئے 14 دنوں تک مذاکرات ہوں گے ۔
پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے ۔ وزارت خزانہ، وزارت توانائی، وزارت منصوبہ بندی، سٹیٹ بینک،ایف بی آر، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں ،پنجاب، سندھ، خیبرپختونخوا اور بلوچستان سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے ۔ ایکسٹنڈڈ فنڈ فیسیلٹی قرض پروگرام کے تحت پاکستان کیلئے 7 ارب ڈالر میں سے 210 کروڑ ڈالر موصول ہو چکے ۔ ذرائع کے مطابق ریونیو آمدن اور ساورن ویلتھ فنڈز ایکٹ میں ترمیم بنچ مارک کے مطابق نہیں ۔ جولائی سے ستمبر تک 3,100 ارب روپے سے زائد کا ریونیو ہدف حاصل کرنے کیلئے آئندہ دو ہفتوں میں تقریباً 1100 ارب روپے اکٹھے کرنا ہوں گے ۔ ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے اقتصادی جائزہ مذاکرات میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔