اٹک میں پلیسر گولڈ کے پانچ بلاکس کی مزید تحقیقات کا فیصلہ
لاہور (محمد حسن رضا سے ) پنجاب حکومت کا اٹک میں پلیسر گولڈ کے پانچ بلاکس کی مزید تحقیقات کا فیصلہ، دستاویزات میں انکشاف کیا گیا کہ 28 لاکھ تولہ (32 ٹن) سونا اٹک کے دریائے سندھ کے کناروں پر موجود ہے ۔
ابتدائی تحقیقات کے بعد حکومت نے نیسپاک کو مزید تحقیقات اور مائننگ پلان کی تیاری کا ٹاسک سونپ دیا۔تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے معدنی وسائل کے بہتر اور شفاف استعمال کیلئے اہم منصوبے کا آغاز کر دیا، جس کا تعلق ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کناروں پر پائے جانے والے پلیسر گولڈ بلاکس سے ہے ۔ محکمہ مائنز اینڈ منرلز پنجاب نے جیالوجیکل سروے آف پاکستان کے ذریعے تحقیقاتی منصوبہ شروع کیا، اس سروے کے نتائج نے تصدیق کی کہ علاقے میں پلیسر گولڈ کے ذخائر (کم از کم 32 ٹن سونا)موجود ہے ۔ان نتائج کی بنیاد پر نو مختلف بلاکس کی نشاندہی کی گئی، حکومت نے اس مقصد کیلئے نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان (نیسپاک)کو بھی شامل کیا تاکہ جی ایس پی کی رپورٹ کا تکنیکی تجزیہ کیا جا سکے ۔ مزید یہ کہ قوانین میں بھی ضروری ترامیم کی گئیں تاکہ ان بلاکس کو کھلے عام نیلامی کے ذریعے دیا جا سکے ۔ابتدائی طور پر تکنیکی ماہر کمیٹی نے نیسپاک کی سفارشات کی روشنی میں ان بلاکس کیلئے ریزرو پرائس تجویز کی اور وزیراعلیٰ پنجاب کو سمری کے ذریعے کابینہ میں منظوری کیلئے پیش کرنے کی ہدایت دی۔
وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان کی زیر صدارت اجلاس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ موجودہ ذخائر کی کیٹیگری Inferredہے ، جس میں غیر یقینی زیادہ ہوتی ہے ۔ اس لیے لازمی ہے مزید ڈرلنگ اور تحقیق کے ذریعے اسے Indicated کیٹیگری میں اپ گریڈ کیا جائے ۔ نیسپاک نے یقین دہانی کرائی کہ ہر بلاک کی اپ گریڈیشن کیلئے تین ماہ درکار ہوں گے ۔ 17 جولائی 2025 کو ایک خط کے ذریعے نیسپاک کو باضابطہ طور پر یہ کام سونپا گیا۔نیسپاک نے ابتدائی طور پر 35 کروڑ روپے کا تخمینہ دیا تو فنانس ڈیپارٹمنٹ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس میں افرادی قوت، مشینری، رینٹلز اور دیگر بڑے اخراجات کی وضاحت ہونی چاہیے ، اس بنا پر سمری واپس بھیجی گئی۔نیسپاک نے پھر 11 اگست 2025 کو نظرِ ثانی شدہ لاگت پیش کی، جس میں ہیڈ وائز تفصیلات شامل تھیں، یہ لاگت 59 کروڑ روپے بتائی گئی۔ تاہم مزید مذاکرات اور ریویو کے بعد سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز کی زیر صدارت اجلاس میں یہ لاگت کم کر کے 55 کروڑ 19 لاکھ 72 ہزار روپے کر دی گئی۔منصوبے کی کل لاگت 59 کروڑ 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی، جس میں 55 کروڑ 20 لاکھ روپے نیسپاک کو کنسلٹنسی خدمات کے طور پر دیئے جائیں گے اور 4 کروڑ 30 لاکھ روپے محکمہ مائنز اینڈ منرلز کے دفتر کی مانیٹرنگ اور اوور سائٹ پر خرچ ہوں گے ۔
اس منصوبے کے اخراجات دو سالوں میں مرحلہ وار خرچ کئے جائیں گے ۔ مالی سال 2025-26 میں 38 کروڑ 65 لاکھ روپے جبکہ مالی سال 2026-27 میں 16 کروڑ 55 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ اس دوران محکمہ مائنز اینڈ منرلز کے دفتر کو منصوبے کی مانیٹرنگ کیلئے 4 کروڑ 30 لاکھ روپے بھی مختص کیے گئے ۔ فنانس ڈیپارٹمنٹ نے ایک اور اعتراض اٹھایا کہ اسے محکمے کے اپنے بجٹ سے پورا کیا جانا چاہیے ، کنسلٹنسی فنڈز کے لیے الگ بجٹ دستیاب نہیں۔ البتہ پی اینڈ ڈی بورڈ کے پاس Block Allocation for Hiring of Consultancy Servicesکے نام سے ایک مد موجود ہے جس میں 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ تجویز دی گئی کہ انہی فنڈز کو ری ایلوکیٹ کر کے منصوبہ چلایا جا سکتا ہے ۔ سمری میں کہا گیا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کابینہ کے سامنے اس منصوبے کی منظوری کیلئے درج ذیل تجاویز رکھیں، منصوبے کو ADP 2025-26 میں شامل کیا جائے ، موجودہ مالی سال میں 41 کروڑ 50 لاکھ 50 ہزار روپے بطور ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ فراہم کئے جائیں، اور اگلے مالی سال کے لیے 17 کروڑ 99 لاکھ 50 ہزار روپے مختص کئے جائیں۔فنانس ڈیپارٹمنٹ نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ منصوبے کی لاگت 595 ملین روپے رکھی گئی لیکن اسے حتمی نہیں سمجھا جانا چاہیے ، یوں یہ منصوبہ اب صوبائی کابینہ کے سامنے ہے جہاں اس کی منظوری دی جائے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ ذخائر ملک کی معاشی قسمت بدل سکتے ہیں۔