حسان نیازی کی ملٹری کسٹڈی کیخلاف درخواست پر اعتراضات ،ہائیکورٹ میں سماعت ،وفاقی حکومت کو نوٹس
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی ملٹری کسٹڈی ، ملٹریکورٹ کی تمام کارروائی اور کورٹ مارشل کیخلاف درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سماعت ،دو رکنی بینچ نے آفس اعتراضات پر دلائل کیلئے 16 ستمبر کیلئے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دئیے ۔
رجسٹرار آفس نے کمانڈنگ آفیسر کے مصدقہ آرڈر کی نقل نہ لگانے اورمتعلقہ فورم سے رجوع نہ کرنے کے اعتراضات لگائے ہیں ۔جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے حسان نیازی کی درخواست پر سماعت کی ۔ حسان نیازی نے اپنے وکیل فیصل صدیقی کے ذریعے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کر رکھا ہے کہ 9 مئی کیس میں گرفتاری کے بعد سویلین عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تھانہ سرور روڈ پولیس نے میری کسٹڈی ملٹری کو دے دی،کسی عدالتی حکم کے باوجود غیر قانونی طور پر مجھے ملٹری کے حوالے کیا گیا۔ مجھے ملٹری کسٹڈی میں لینے کا کمانڈنگ آفیسر کا 17 اگست 2023 کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا جائے ، مجھے ملٹری کسٹڈی میں دینے ، ملٹری کورٹ کی تمام کارروائی، کورٹ مارشل کی کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے ۔عدالت جیل سے رہا کرنے یا انسداد دہشتگردی عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے ۔