ہائیکورٹ :میوزیم کی نگرانی ، دیکھ بھال کیلئے کمیٹیوں کی تشکیل نو
لاہور(کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم نے ضابطہ فوجداری ، ہائیکورٹ کے میوزیم کی نگرانی اور دیکھ بھال کیلئے الگ الگ کمیٹیوں کی تشکیل نو کردی۔ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رولز کمیٹی کی تشکیل نو کی گئی۔
جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 7 رکنی رولز کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس محمد وحید خان اور جسٹس محمد طارق ندیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر سول جج لاہور بیرسٹر مریم مصطفی بھی کمیٹی کا حصہ ہونگی۔ کمیٹی ضابطہ فوجداری قوانین اور عدالتی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اصلاحات اور ترمیمی تجاویز مرتب کرے گی تاکہ فوجداری مقدمات کے نظام کو زیادہ مؤثر اور شفاف بنایا جاسکے ۔ جسٹس رسال حسن سید کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی ہائیکورٹ کے میوزیم کی نگرانی کریگی جبکہ جسٹس حسن نواز مخدوم اور جسٹس ملک وقار حیدر اعوان کو کمیٹی کے رکن نامزد کیا گیا ہے ۔