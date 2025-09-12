سپریم کورٹ کے ریٹائرڈججز کی سکیورٹی کیلئے رجسٹرارکاوزارت داخلہ کوخط
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )سپریم کورٹ کے ریٹائر ڈججز کی سکیورٹی کیلئے رجسٹرار سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ، متن کے مطابق سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ریٹائر ڈججز کو تین تین پولیس اہلکاروں کی سکیورٹی دی جائے ۔
خط میں کہا گیا کہ وفات پا نے والے ججز کی بیوائوں کو بھی تین تین اہلکاروں پر مشتمل سکیورٹی مہیا رکھی جائے ۔سکیورٹی اہلکار متعلقہ ڈی پی او کے ماتحت ہی ہوں گے اورمتعلقہ سکیورٹی ایجنسیوں کو سکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی جائیں۔رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی منظوری سے مراسلہ جاری کیا ۔