صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ کے ریٹائرڈججز کی سکیورٹی کیلئے رجسٹرارکاوزارت داخلہ کوخط

  • پاکستان
سپریم کورٹ کے ریٹائرڈججز کی سکیورٹی کیلئے رجسٹرارکاوزارت داخلہ کوخط

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )سپریم کورٹ کے ریٹائر ڈججز کی سکیورٹی کیلئے رجسٹرار سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ، متن کے مطابق سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ریٹائر ڈججز کو تین تین پولیس اہلکاروں کی سکیورٹی دی جائے ۔

خط میں کہا گیا کہ وفات پا نے والے ججز کی بیوائوں کو بھی تین تین اہلکاروں پر مشتمل سکیورٹی مہیا رکھی جائے ۔سکیورٹی اہلکار متعلقہ ڈی پی او کے ماتحت ہی ہوں گے اورمتعلقہ سکیورٹی ایجنسیوں کو سکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی جائیں۔رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی منظوری سے مراسلہ جاری کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

فوجی بغاوت کی منصوبہ بندی سابق برازیلی صدر کو 27سال قید

ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کا قاتل 33گھنٹوں میں گرفتار

نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل ، سوشیلا کرکی عبوری وزیراعظم مقرر

افغان حکومت نے سینئر بھارتی سفارتکار کو ملک سے نکال دیا

البانیا نے کرپشن روکنے کیلئے ’’آرٹیفیشل انٹیلی جنس وزیر ‘‘مقرر کردیا

روس کا یوکرین کیساتھ امن مذاکرات معطل کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak