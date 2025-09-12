صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
جنید افضل کی نااہلی، درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی

لاہور، اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے ، مانیٹرنگ ڈیسک)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے 9 مئی کیس میں پی پی 98 فیصل آباد سے سابق رکن اسمبلی جنید افضل ساہی کی نااہلی کیخلاف درخواست پر سماعت کا فیصلہ جاری کردیا۔

 عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ وکیل کے مطابق حلقہ پی پی 98 سے 4 ستمبر کو ہونے والا ضمنی انتخاب ملتوی کر دیا گیا ہے ۔ درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ عدالت الیکشن کمیشن کو اس کے حلقہ سے ضمنی انتخاب کرانے کا شیڈول جاری کرنے سے روکنے کا حکم دے ۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 26 نومبر اور دیگر احتجاج کے 3 کیسز کی سماعت کی۔ عدالت نے تھانہ کوہسار کے مقدمے میں غیر حاضر ملزموں کو دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کردی۔ تھانہ آبپارہ کے مقدمے میں 41 ملزموں پر فردِ جرم عائد کرتے ہوئے اگلی سماعت پر 29 ستمبر کو استغاثہ کے گواہان کو طلب کرلیا۔

تھانہ کوہسار کے ایک اور مقدمے میں ملزموں پر فردِ جرم عائد کرتے ہوئے مزید سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی ۔ادھر انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے بھی پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف احتجاج اور جلسوں سے متعلق مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے غیر حاضر ملزموں کو دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کر دئیے ۔ گزشتہ روز عدالت میں 26 نومبر، 4 اکتوبر کے احتجاج اور سنگجانی جلسے سے متعلق مختلف مقدمات کی سماعتیں ہوئیں ۔دریں اثناء انسداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں کلمہ چوک پر کنٹینراور مسلم لیگ ن کا آفس جلانے سمیت 5 مقدمات کی سماعت کی،ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر زیر حراست رہنماؤں کی جیل میں حاضری مکمل کی گئی ،گواہ انسپکٹر اعجاز رسول نے شہادت ریکارڈ کرائی، عدالت نے 2 ملزموں فرمان عزیر اور طلال خورشید کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے 2مقدمات کی سماعت 13 ستمبر،تین کی 16 ستمبر تک ملتوی کر دی ۔

