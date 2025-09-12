سعودی کمپنی نے سیلاب متاثرین کیلئے 6 ہزار لیٹر تیل فراہم کر دیا
اسلام آباد (دنیا نیوز )سعودی کمپنی نے سیلاب متاثرین کیلئے 6 ہزار لٹر تیل پاکستان کے حوالے کردیا۔
سعودی سفیرنواف سعید المالکی نے نے 6 ہزار لٹر ڈیزل اور پٹرول این ڈی ایم اے کے حوالے کیا ، اس موقع پر سعودی سفارتخانے میں سعودی کمپنی وافی انرجی کی طرف سے سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے تیل فراہم کر نے کی تقریب ہوئی جس میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے تیل این ڈی ایم اے کے حوالے کیا۔ المالکی کا کہنا تھا کہ سعودی کمپنی نے سیلاب متاثرین کی بحالی میں تعاون کے طور پر این ڈی ایم اے کی معاونت کی ہے ،ہم مشکل وقت میں پاکستانی بھائیوں کی مدد جاری رکھیں گے ۔ سی ای او وافی انرجی زبیر شیخ نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے بہت نقصان ہوا ہے ۔ مشکل وقت میں تعاون جاری رکھیں گے ۔