صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی کمپنی نے سیلاب متاثرین کیلئے 6 ہزار لیٹر تیل فراہم کر دیا

  • پاکستان
سعودی کمپنی نے سیلاب متاثرین کیلئے 6 ہزار لیٹر تیل فراہم کر دیا

اسلام آباد (دنیا نیوز )سعودی کمپنی نے سیلاب متاثرین کیلئے 6 ہزار لٹر تیل پاکستان کے حوالے کردیا۔

 سعودی سفیرنواف سعید المالکی نے نے 6 ہزار لٹر ڈیزل اور پٹرول این ڈی ایم اے کے حوالے کیا ، اس موقع پر سعودی سفارتخانے میں سعودی کمپنی وافی انرجی کی طرف سے سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے تیل فراہم کر نے کی تقریب ہوئی جس میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے تیل این ڈی ایم اے کے حوالے کیا۔ المالکی کا کہنا تھا کہ سعودی کمپنی نے سیلاب متاثرین کی بحالی میں تعاون کے طور پر این ڈی ایم اے کی معاونت کی ہے ،ہم مشکل وقت میں پاکستانی بھائیوں کی مدد جاری رکھیں گے ۔ سی ای او وافی انرجی زبیر شیخ نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے بہت نقصان ہوا ہے ۔ مشکل وقت میں تعاون جاری رکھیں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آن لائن طبی مشورے دیکھنے کی عادت جان لیوا ہوسکتی ہے

موسیقی انسان کے دماغی افعال کو بہتر بناتی ہے ،نئی تحقیق

دنیا کے مہنگے ترین سکول کی فیس دنگ کر دے گی

دبئی کا شاندار دنیا کا بلند ترین ہوٹل کھلنے کے لیے تیار

ہنگری ، خاتون کا سکیٹس کے ساتھ رسی کودنے کا ریکارڈ

الاسکا میں دریاؤں کا رنگ نارنجی کیوں ہوتا جارہا ہے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak