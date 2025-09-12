عمران خان کی ہدایت پر تحریک انصاف کے ارکان سینیٹ قائمہ کمیٹیوں سے بھی مستعفی
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پرقومی اسمبلی کے بعد سینیٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے استعفے دینا شروع کر دئیے ،اب تک پاکستان تحریک انصاف کے 12سینیٹرز نے اپنے استعفے چیئرمین سینیٹ کو ارسال کردئیے ہیں۔
جن میں 5کمیٹیوں کے چیئرمین سینیٹر بیرسٹرعلی ظفر ،ذیشان خانزادہ ،عون عباس بپی ، ڈاکٹر ہمایوں مہمند اورمحسن عزیزبھی شامل ہیں ،ان کے علاوہ سینیٹر دوست محمد،مرزا محمد آفریدی ، اعظم خان سواتی ،فلک ناز چترالی ،فیصل جاوید ، فوزیہ ارشد اورنورالحق قادری کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہوگئے ۔پی ٹی آئی سینیٹرز کا کہنا ہے کہ یہ اجتماعی استعفے بانی تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر دئیے گئے ہیں اور اس کا مقصد موجودہ پارلیمانی نظام اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا ہے ۔یاد رہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر سمیت پی ٹی آئی کے 51 ارکان قومی اسمبلی پہلے ہی اپنا استعفیٰ سپیکر قومی اسمبلی کو بھجواچکے ہیں۔