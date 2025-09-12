لاہور:سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے 6 زیر حراست ملزم ہلاک
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے جاری، جوبلی ٹائون، چوہنگ اور دو موریہ پل میں 6زیرحراست ملزم ہلاک ہوگئے ۔
گوجرانوالہ میں گوالمنڈی لاہور کا رہائشی گاڑی ، موٹرسائیکل چور آصف جبکہ فیصل آباد میں کانسٹیبل کو شہید کرنیوالا ملزم وسیم مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق تمام زیرحراست ملزموں کو چھڑانے آنیوالے انکے ساتھیوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا، جبکہ اس دوران وہ دو زیرحراست ملزموں کو بھی چھڑا کر فرار ہوگئے ۔ پولیس کا کہنا کہ پہلا واقعہ صوبائی دارالحکومت کے علاقہ جوبلی ٹاؤن میں پیش آیا جہاں زیرحراست ملزم الیاس منشا اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوا۔ دوسرا واقعہ چوہنگ میں ہوا، جہاں ارشاد، ابراہیم اور فاروق مارے گئے ۔ تیسرا واقعہ دو موریہ پل کے قریب پیش آیاجہاں اسلم اور جمیل فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے ۔ پولیس کے مطابق ان ملزمان کو ریکوری کیلئے لیجایا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا۔