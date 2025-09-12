صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے 6 زیر حراست ملزم ہلاک

  • پاکستان
لاہور:سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے 6 زیر حراست ملزم ہلاک

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے جاری، جوبلی ٹائون، چوہنگ اور دو موریہ پل میں 6زیرحراست ملزم ہلاک ہوگئے ۔

گوجرانوالہ میں گوالمنڈی لاہور کا رہائشی گاڑی ، موٹرسائیکل چور آصف جبکہ فیصل آباد میں کانسٹیبل کو شہید کرنیوالا ملزم وسیم مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق تمام زیرحراست ملزموں کو چھڑانے آنیوالے انکے ساتھیوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا، جبکہ اس دوران وہ دو زیرحراست ملزموں کو بھی چھڑا کر فرار ہوگئے ۔ پولیس کا کہنا کہ پہلا واقعہ صوبائی دارالحکومت کے علاقہ جوبلی ٹاؤن میں پیش آیا جہاں زیرحراست ملزم الیاس منشا اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوا۔ دوسرا واقعہ چوہنگ میں ہوا، جہاں ارشاد، ابراہیم اور فاروق مارے گئے ۔ تیسرا واقعہ دو موریہ پل کے قریب پیش آیاجہاں اسلم اور جمیل فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے ۔ پولیس کے مطابق ان ملزمان کو ریکوری کیلئے لیجایا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

فوجی بغاوت کی منصوبہ بندی سابق برازیلی صدر کو 27سال قید

ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کا قاتل 33گھنٹوں میں گرفتار

نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل ، سوشیلا کرکی عبوری وزیراعظم مقرر

افغان حکومت نے سینئر بھارتی سفارتکار کو ملک سے نکال دیا

البانیا نے کرپشن روکنے کیلئے ’’آرٹیفیشل انٹیلی جنس وزیر ‘‘مقرر کردیا

روس کا یوکرین کیساتھ امن مذاکرات معطل کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak