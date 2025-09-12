آپ نے ملک آزاد کرایا میں یہاں سیاسی قیدی ہوں :ڈاکٹر یاسمین کا قائداعظم کے نام خط
لاہور (کورٹ رپورٹر)تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے بانی پاکستان حضرت قائداعظم محمد علی جناحؒ کی برسی پر جیل سے قائداعظمؒ کے نام خط لکھ دیا۔
خط میں کہا گیا ہے کہ قائداعظمؒ آپ نے جس ملک کو آزاد کرایا میں وہاں آزاد نہیں بلکہ سیاسی قیدی ہوں۔ مجھے غلط الزامات کے تحت بند رکھا ہوا ہے ۔ میں ٹوٹے ہوئے عدالتی نظام سے متاثر ہوں۔ قائداعظمؒ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں انصاف، جمہوریت اور برابری ہو گی۔ آپ نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو گی اور حکمرانوں کا احتساب ہو سکے گا۔ عوامی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی خواتین کو من گھڑت الزامات کے تحت جیلوں میں گھسیٹا جاتا ہے ۔ عدلیہ قانون کی بالادستی کے بجائے اقتدار کے آگے جھکتی ہے ۔ خط کے متن کے مطابق جمہوریت کو طاقت سے ختم کر دیا گیا اس کی جگہ چوری شدہ مینڈیٹ نے لے لی ۔
عوام کی مرضی کو طاقت، دھمکی، سنسرشپ اور ریاستی تشدد سے کچل دیا گیا ۔ یاسمین راشد نے لکھے گئے خط میں مزید کہا کہ میں نے کئی دہائیاں بطور ڈاکٹر اور سرکاری ملازم کے طور پر انسانیت کی خدمت کی تاہم آج پاکستان میں خدمت کو سزا دی جاتی ہے اور سچ کو جرم قرار دیا جاتا ہے ۔ اگر قائداعظمؒ آج آپ واپس لوٹے تو آپ اس ملک کو پہچان نہیں پائیں گے جس کے لیے آپ نے اپنی جان دی،یہاں آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، قانون کی حکمرانی کا مذاق اڑایا جاتا ہے ، پاکستان اپنے بانی کے نظریات سے بھٹک گیا۔ سیاسی قیدی، صحافی اور عام شہری سب ایک ایسی ریاست کی قیمت ادا کر رہے ہیں جس نے انصاف کو خیرباد کہہ دیا ۔