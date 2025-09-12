صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نان سٹاپ وارداتیں:شہری لاکھوں کی نقدی، گاڑیوں سے محروم

  • پاکستان
نان سٹاپ وارداتیں:شہری لاکھوں کی نقدی، گاڑیوں سے محروم

لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔

مانگا منڈی میں عبدالغفور سے 1 لاکھ 55 ہزار روپے اور موبائل فون، شالیمار میں جمیل سے 1 لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل فون، غازی آباد میں شکور سے 1 لاکھ 30 ہزار روپے ، گوالمنڈی میں پرویز سے 1 لاکھ 25 ہزار روپے اور راوی روڈ میں اکرام سے 1 لاکھ 15 ہزار روپے اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ غالب مارکیٹ اور شاہدرہ ٹاؤن سے گاڑیاں جبکہ نشتر کالونی، مصری شاہ اور گلشن راوی سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔ایس پی سی آئی اے کا کہنا ہے کہ ڈکیتی اور چوری کے انسداد کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak