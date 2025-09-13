صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی حکام سے ملاقات،وطن واپسی

لاہور(سیاسی نمائندہ) چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی ایران میں ادارہ تقریب المذاہب کے زیر اہتمام وحدت ملی کانفر نس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ۔

 اس کا نفرنس میں ڈاکٹر راغب نعیمی نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک سیشن کی صدارت کی جبکہ اختتامی اجلاس میں وحدت امت کیلئے تجاویز پیش کیں۔ اس دورہ میں ان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ سے بھی ملا قات ہوئی۔ تقریب المذاہب کے سیکرٹری جنرل آقا حامد شہر یاری سے خصوصی ملا قات میں وحدت ملی کیلئے آئندہ کے معا ملات بارے تبا دلہ خیال ہوا۔ 

