سیلاب سے نکل کراپنا سکور سیٹل کرینگے

لاہور(آئی این پی ) وزیر اطلاعات پنجاب عظمی ٰبخاری نے کہا ہے کہ موجودہ وقت میں ہماری ساری توجہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف سرگرمیوں پر مرکوز ہے ، لیکن کچھ عناصر غیر ضروری تنقید اور پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔

لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے سوشل میڈیا ٹرولرز اور سیاسی مخالفین کو خبردار کیا کہ ہمیں سیلاب سے نکلنے دیں، ہم سکور سیٹل کریں گے ، ہم سے زیادہ سکور سیٹل کرنا کسی کو نہیں آتا۔ عظمٰی بخاری کا کہنا تھا کہ مخالفین کو جواب دینے کا وقت آئے گا تو کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی بہت بڑا ٹاسک ہے ،یہ آسان نہیں ہوگا، پنجاب حکومت نے اب تک سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کہیں سے کوئی مدد نہیں لی اور نہ ہی مدد لینے کا ارادہ ہے ، پنجاب اپنے وسائل سے لوگوں کی مدد کررہا ہے ۔ یہ کہہ دینا کہ حکومت کسی کی مدد کو نہیں آئی تو بتایا جائے کہ 22 لاکھ عوام اور 17 لاکھ جانور کس طرح محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے ؟ مجموعی طور پر 396 ریلیف کیمپ موجود ہیں، 490 میڈیکل کیمپ موجود ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے کہا وزیراعلی ٰپنجاب روزانہ کی بنیاد پر تمام ضلعی انتظامیہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں، وہ خود بھی فیلڈ میں جاتی ہیں، بیگم کلثوم نواز آج زندہ ہوتیں تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتیں کہ مریم نواز جنہیں ایک گڑیا کی طرح پالا پوسا گیا، وہ کس طرح عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ 

