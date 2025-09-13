یاسین ملک کو بچائیں، پریانکا کو خط
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں )حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے کانگریس رہنما پریانکا گاندھی کے نام خط لکھ دیا۔
مشال ملک نے اپنے خط میں خبردار کیا کہ یاسین ملک کی پھانسی جنوبی ایشیا میں امن کی امید کو ختم کر دے گی۔ خطے میں امن کیلئے یاسین ملک کو بچائیں،عدم تشدد کا علمبردار یاسین ملک کسی صورت سزائے موت کا حقدار نہیں ، انہوں نے کہا کہ یاسین ملک نے بندوق چھوڑ کر ہمیشہ مکالمے اور عدم تشدد کا راستہ اپنایا اور وہ سات بھارتی وزرائے اعظم کے ساتھ امن مذاکرات کا حصہ رہ چکے ہیں ، مشال ملک نے پریانکا گاندھی سے اپیل کی کہ کانگریس بھارتی پارلیمان میں آواز بلند اور سزائے موت کی مخالفت کر تے ہوئے منصفانہ ٹرائل یقینی بنانے کیلئے کردار ادا کرے ۔