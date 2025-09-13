شجاع آباد کی بستیاں ڈوب گئیں،چناب کے حفاظتی بند میں شگاف پُر کرنے کی کوشش،3مزدور ریلے میں بہہ گئے،پنجاب میں جاں بحق افراد کی تعداد97:سیلاب سندھ میں داخل
لاہور (نمائندگان دنیا، مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں )ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں دریائے چناب کا سُپر بند ٹوٹ گیا،پانی شہر کی طرف بڑھنے لگا ،کئی بستیاں ڈوب گئیں، حفاظتی بند میں شگاف پُر کرنے کی کوشش کے دوران 3مزدور ریلے میں بہہ گئے ،دیگر شہروں میں بھی 5 افرادریلوں کی نذر،علی پور میں بیٹے کو بچاتے باپ ڈوب گیا۔
مختلف مقامات سے 4لاشیں بھی برآمد، پنجاب میں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 97ہو چکی،مجموعی طور پر 44لاکھ98 ہزار لوگ متاثر ہوئے ،ادھر سیلابی ریلے پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سندھ داخل،ہیڈ پنجند سے بڑا ریلا کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل،اوچ شریف میں پنجند پر رات گئے پانی کا بہا ؤ 7 لاکھ کیوسک سے متجاوز،متعدد بستیاں زیر آب جبکہ پاکستان اور بھارت کے ڈیمز میں بھی پانی کی سطح تشویشناک حد تک بلند ہو گئی۔تفصیلات کے مطابق جنوبی پنجاب کی تحصیل جلالپور پیر والا میں سیلابی صورتحال برقرار ہے ، شجاع آباد میں موضع دھوندو کے قریب چناب کے حفاظتی بند میں ایک بار پھر شگاف پڑ گیا،80 فٹ چوڑے شگاف کو پُر کرنے کی کوشش میں 3 مزدور ریلے میں بہہ گئے ، ریسکیو ٹیم نے 2 کو بچا لیا ،ایک کی تلاش جاری ہے ، بند ٹوٹنے سے متعدد علاقے زیر آب آگئے ،کئی علاقوں کا شجاع آباد شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہوگیا،ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں، چناب کا پانی 138 بستیاں بہا لے گیا جبکہ منچن آباد کے نواح میں کشتی الٹنے کے باعث لاپتا 2 نوجوانوں کی لاشیں مل گئیں ۔
قصور میں کئی روز قبل لاپتا ہونیوالے 35 سالہ رحمت علی کی سرحدی گاؤں راجووال،تتارا کے مقام سے نامعلوم شخص کی بھی لاش مل گئی۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے 100 سے زائد گاؤں ڈوب چکے ۔کہروڑپکا کے علاقہ جھوک آہیرمیں ستلج کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی بستیوں میں داخل ہو گیا۔جلال پورپیروالا میں دو مزید حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی علاقے زیرآب آگئے ۔مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے علاقے خیر سادات میں سیلابی پانی پر کٹ لگانے پر 2فریقین میں جھگڑا ہوگیا ۔ دریں اثنائسینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ زیب تیسرے روز شجاع آباد ، جلالپور پیر والا کے متاثرہ علاقوں میں موجود رہیں، صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، کاظم علی اور رانا سکندر حیات بھی ہمراہ تھے ۔علاوہ ازیں ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ نے جھانگی والا میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا،متاثرین میں کھانا بھی تقسیم کیا۔علی پور میں مزید کئی بستیاں زیر آب آگئیں، یہاں سیلاب سے بیٹے کو بچاتے باپ خودپانی میں ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔اوچ شریف کے موضع بختیاری میں 30 سالہ محمد اختر،چشتیاں میں چک دِلہ بھڈیرا کے قریب 38 سالہ حسین،لودھراں میں 14 سالہ عبدالرحمن ریلوں میں بہہ کر جاں بحق ہو گئے ،نوشہروفیروز میں 7 سالہ بچی دریائے سندھ میں گر کر ڈوب گئی ۔
علاوہ ازیں میپکو نے درجن بھر سے متاثرہ بستیوں کی بجلی منقطع کر دی ۔ ریلیف کمشنرپنجاب نے جاری رپورٹ میں مزید کہا کہ سیلاب میں 4500 سے زائد دیہات متاثر ہوئے ،24 لاکھ 51 ہزار افراد اور 19لاکھ ایک ہزارمویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پاور ڈویژن نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ لیسکو کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 62 مکمل اور 5 جزوی،فیسکو کے 30 مکمل اور 50 جزوی،میپکو کے 6 مکمل اور 165 جزوی،گیپکو کے 96 متاثرہ فیڈرز مکمل اور 7جزوی طور پر بحال کر دئیے گئے ۔ ادھر پنجاب وسندھ کی سرحد پرکچے کے علاقے و بستیاں زیر آب آگئیں ۔ کشمور میں رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جارہا ہے جبکہ دادو کچے کے مکینوں نے انخلاء سے انکار کردیا ۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ پنجند سے بڑا سیلابی ریلا کوٹ مٹھن کے مقام اور ضلع راجن پور سے سندھ میں گڈو کے مقام پرریلا داخل ہو رہا ہے ۔نوشہرو فیروز میں سیلابی صورتحال ہے ،کچے کے علاقوں سے ایک لاکھ 11 ہزار افراد نقل مکانی کر چکے ۔ دریں اثناء پاکستان اور بھارت کے بڑے ڈیمز میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی، تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا، منگلا اور بھارتی ڈیمز بھی گنجائش کے قریب پہنچ گئے ۔وزارتِ آبی وسائل کے مطابق دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم کی سطح 1550 فٹ تک پہنچ گئی،منگلا ڈیم 93 فیصد ،بھارت کابھاکرا ڈیم 88 فیصد، پونگ 94 فیصد، تھین ڈیم 89 فیصد تک بھر گئے ۔علاوہ ازیں حب ڈیم میں پانی کی سطح 338 فٹ تک پہنچ گئی،ایک فٹ گنجائش باقی رہ گئی ۔
اسلام آباد(نامہ نگار،دنیا نیوز)وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں ایک ماہ کا استثنیٰ دینے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف)سے رابطہ کرے ۔ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا وزارت خزانہ آئی ایم ایف کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات چیت کرے ، شہر ہوں یا دیہات، ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔علاوہ ازیں حکومت نے اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لائحہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے ، ملک بھر میں حالیہ تباہ کن سیلابی صورتحال پر وزارت موسمیاتی تبدیلی متحرک ہوگئی۔وزارت موسمیاتی تبدیلی کے حکام کے مطابق وزیراعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو اربن فلڈنگ اور جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک سونپ دیا ہے ۔
وزیراعظم نے صوبوں کو کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان کے اہداف تیار کرنے کی ہدایت بھی کی ہے ۔حکام کے مطابق وزارت موسمیاتی تبدیلی کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان پر صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے گی۔ پالیسی کے ذریعے آئندہ ممکنہ سیلابی خطرات کو کم کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے گی۔وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر جاری پیغام میں کہاہے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیلاب کے دوران امدادی کارروائیوں کے حوالے سے کوششیں قابل تعریف ہیں جس کے ساتھ ساتھ خیبرپختونخوا ، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کی قیادت کی انتھک لگن بھی تعریف کے قابل ہے ۔انہوں نے کہا اس قدرتی آفت سے بے پناہ مسائل و چیلنجز نے جنم لیا ہے ، پھر بھی ہمارے کسانوں، مزدوروں، خواتین اور بچوں نے غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے ۔
