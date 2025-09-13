فکر نہ کریں،پانی اتر جائے تو نقصان پورا کرینگے:مریم نواز:رحیم یار خان کادورہ،سیلاب متاثرین سے ملاقات
لاہور،رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر،دنیا نیوز،خبر ایجنسیاں)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف رحیم یار خان کے سیلاب متاثرہ علاقے تاج محمد لنگاہ کے دورے پر پہنچ گئیں ۔وزیر اعلیٰ نے تاج محمد لنگاہ سکول میں فلڈ کیمپ کا دورہ کیا۔
مریم نواز نے سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ نے فکر نہیں کرنی، جو نقصان ہوا ہے ، پانی اتر جائے تو پورا کریں گے ۔انہوں نے سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی ۔ غمزدہ ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ میرا بیٹا کزن کو بچاتے ہوئے ڈوب گیا۔وزیر اعلیٰ نے سسکیاں لیتی بزرگ خاتون کوتسلی دی۔وزیراعلیٰ نے سیلاب میں پورے خاندان کو کھو دینے والے بچے کو پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرکر شفقت کا اظہار کیا ۔یتیم بچے کے سامنے دوزانو بیٹھ گئیں اور محبت سے گال سہلاتی رہیں ۔وزیراعلیٰ نے چچا کو یتیم بچے کا خیال رکھنے کی خصوصی تلقین کی۔ مریم نواز نے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاکو امدادی رقوم کے چیک بھی پیش کیے ۔ انہوں نے کہا مرنے والے کے نقصان کا ازالہ نہیں کرسکتے مگرآپ کے دکھ میں پوری طرح شریک ہیں۔وزیراعلیٰ نے سیلاب متاثرہ بچوں کے لئے قائم عارضی کلاس روم کا بھی دورہ کیا ان کوبچوں نے سٹیکر،ویلکم کارڈ اورہاتھ سے بنائے پورٹل پیش کیے ۔وزیراعلیٰ نے بچوں کو سویٹس،تحائف پیش کیے ۔انہوں نے فلڈر یلیف کیمپ کے ٹینٹ سٹی میں مقیم متاثرہ خاندانوں سے بھی فرداً فرداً ملاقات کی۔ مرد،خواتین اوربچوں کو تحائف اورپھل پیش کیے ۔
وزیراعلیٰ نے متاثرہ خاندانوں کو دلاسہ دیااورنقصان پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔بزرگ خاتون نے اظہار تشکرکرتے ہوئے کہا کہچاول،بھاجی،ہر چیز مل رہی ہے ۔وزیراعلیٰ کو دیکھ کر فلڈ ریلیف کیمپ اورہیلی پیڈ کے گرد ہزاروں کا مجمع امڈ آیا۔عوام نے پرجوش نعرے لگائے اورخوشی کا اظہارکیا ۔ مریم نواز نے سرائیکی میں گفتگوکرتے ہوئے کہا فکر نہ کرو،سب ٹھیک تھی وے سی ،اللہ خیر کرسی،نقصان پوراکر ساں۔انہوں نے کہا پانی اتر جائے گاتوتخمینہ لگاکر نقصان پورا کریں گے ۔ سیلاب متاثرین نے مجھے ماں،بیٹی اوربہن کہا ہے ،خیال رکھنا میرا فرض ہے ۔ سیلاب متاثرین کاجو بھی نقصان ہوا پورا کریں گے ۔ جن کاگھر گر گیا ان کو گھر بنا کردیں گے ۔انہوں نے کہا سیلاب میں جن کے جانور بہہ گئے ان کا بھی ازالہ کریں گے ۔ متاثرین تسلی رکھیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے ۔وزیر اعلیٰ کو ڈی سی اور ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بریفنگ دی۔وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لیاقت پور کے نواحی بیٹ ظاہر پیر بند کا بھی دورہ کیا ۔انہوں نے منچن بند پر بوٹس اور بیڑے میں آنے والے خاندانوں کو ریسکیو کیا۔خواتین کی کشتی سے اترنے میں مدد کی۔بزرگ خاتون کو ہاتھ تھام کر محفوظ مقام پر لائیں اور پانی کی بوتل پیش کی۔وزیر اعلیٰ نے ننھے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پانی پلایا۔وزیر اعلیٰ نے ریسکیو اور پی ڈی ایم اے ٹیموں کو شاباش دی۔