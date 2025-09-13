ایک ہفتے میں پیاز ،ٹماٹر ،آلو سمیت 22اشیا کی قیمتیں بڑھ گئیں
اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)مہنگائی کے طوفان میں معمولی کمی کے باوجود پیاز ، ٹماٹر ،آلو سمیت 22اشیا مہنگی ہو گئیں ،ملک میں گزشتہ چند ہفتوں سے مہنگائی کے مسلسل اضافے کے بعد حالیہ ہفتے معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح صفر اعشاریہ2 فیصد کم ہو کر سالانہ بنیادوں پر پانچ اعشاریہ صفر تین فیصد پر آگئی۔
اعدادوشمار کے مطابق گزشتہ ہفتے 22 ضروری اشیاء مہنگی ہوئیں، چار کی قیمتوں میں کمی آئی جبکہ 25 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ایک ہفتے میں پیاز 12اعشاریہ 17 فیصد، ٹماٹر 10اعشاریہ47 فیصد، آلو ساڑھے تین فیصد، چاول 1اعشاریہ63 فیصد اور انڈے 1اعشاریہ52 فیصد تک مہنگے ہوئے ۔ سالانہ بنیاد پر ٹماٹر 90 فیصد، چینی 29 فیصد اور آٹا 18اعشاریہ65 فیصد مہنگا ہوا۔رپورٹ کے مطابق آٹے کی قیمت میں 9اعشاریہ80 فیصد اور مرغی کے گوشت میں 3اعشاریہ20 فیصد کمی آئی جبکہ دالیں، ایل پی جی، لکڑی اور کپڑے مہنگے ہوئے ۔حساس قیمتوں کے اشاریے کے مطابق 17 ہزار 732 روپے ماہانہ تک آمدنی والے طبقے کے لیے مہنگائی 4اعشاریہ89 فیصد، 17 ہزار 733 سے 22 ہزار 888 روپے تک آمدنی والے طبقے کے لیے 5اعشاریہ23 فیصد اور 22 ہزار 889 سے 29 ہزار 517 روپے آمدنی والے طبقے کے لیے 5اعشاریہ85 فیصد رہی۔ اسی طرح 29 ہزار 518 سے 44 ہزار 175 روپے ماہانہ آمدنی والے طبقے کے لیے مہنگائی 5اعشاریہ85 فیصد جبکہ 44 ہزار 176 روپے سے زائد آمدنی والے طبقے کے لیے 5اعشاریہ15 فیصد ریکارڈ کی گئی۔