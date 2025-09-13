صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان:فورسز کا آپریشن،فتنہ الہندوستان کے4دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
بلوچستان:فورسز کا آپریشن،فتنہ الہندوستان کے4دہشتگرد ہلاک

کوئٹہ، لکی مروت (کرائم رپورٹر، آئی این پی) مستونگ میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے 4دہشت گرد ہلاک ہوگئے ۔

 لکی مروت کے علاقے وانڈا پنجما میں مقامی پولیس کے آپریشن میں کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کا انتہائی اہم اور ہائی ویلیو کمانڈر شیر اسلم مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا، جہاں بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد چار دہشت گردوں کو ہلاک کر کے انکے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔لکی مروت میں مارے جانیوالے کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے انتہائی اہم کمانڈر شیر اسلم کا تعلق کیچی کمر سے تھا اور وہ تنظیم میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ہلاک دہشتگرد کمانڈر شیر اسلم کو خفیہ طور پر دفنایا گیا تھا تاہم سکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے لاش برآمد کرکے اپنی تحویل میں لے لی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak