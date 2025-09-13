بلوچستان:فورسز کا آپریشن،فتنہ الہندوستان کے4دہشتگرد ہلاک
کوئٹہ، لکی مروت (کرائم رپورٹر، آئی این پی) مستونگ میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے 4دہشت گرد ہلاک ہوگئے ۔
لکی مروت کے علاقے وانڈا پنجما میں مقامی پولیس کے آپریشن میں کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کا انتہائی اہم اور ہائی ویلیو کمانڈر شیر اسلم مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا، جہاں بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد چار دہشت گردوں کو ہلاک کر کے انکے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔لکی مروت میں مارے جانیوالے کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے انتہائی اہم کمانڈر شیر اسلم کا تعلق کیچی کمر سے تھا اور وہ تنظیم میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ہلاک دہشتگرد کمانڈر شیر اسلم کو خفیہ طور پر دفنایا گیا تھا تاہم سکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے لاش برآمد کرکے اپنی تحویل میں لے لی۔