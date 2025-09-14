کینسر کی ویکسین آگئی ، مجھے علم نہیں تھا
کراچی (سٹاف رپورٹر) وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ مجھے بھی سرویکل ویکسین کا علم پہلے نہیں تھا، میرے لئے یہ بڑی خبر ہے کسی ایک کینسر سے بچاؤ کے لئے ویکسین آگئی ہے ۔
سندھ میں 41 لاکھ بچیوں کو سرویکل ویکسین لگوائی جائیگی۔ صوبے بھر میں سرویکل ویکسین کی مہم 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ساؤتھ کے تحت منعقدہ ‘‘ایڈوکیسی سیمینار برائے ایچ پی وی ویکسینیشن ’’میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے وزیر اعلٰی سندھ کے معاون خصوصی برائے کچی آبادی سید نجمی عالم، عثمان ہنگورو، ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال، ڈی ایچ او ساؤتھ ڈاکٹر عبید اللہ شیخ، پروجیکٹ ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر راج کمار، پیپلز ڈاکٹرز فورم کے صدر ڈاکٹر عاشق شاہ و دیگر نے بھی خطاب کیا ۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ سرویکل ویکسین ملک بھر میں 1 کروڑ 30 لاکھ بچیوں کو لگوائی جائیگی۔سعید غنی نے کہا کہ ابھی سرویکل ویکسین مفت لگوائی جارہی ہے مستقبل میں یہ لوگوں کو خریدنی پڑے گی ۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ اس ویکسین کی اہمیت کا اندازہ ان کو ہے جو سرویکل کینسر کا سامنا کررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی اس طرح کی ویکسین آتی ہے تو پروپیگنڈا شروع کردیا جاتا ہے ۔