پی ٹی آئی کس کے ساتھ ؟

  • پاکستان
پی ٹی آئی کس کے ساتھ ؟

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر دفاع خواجہ آصف نے دہشتگردوں سے مقابلے میں شہید جوانوں کے جنازے میں وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی قیادت کے شرکت نہ کرنے پر سوال اٹھا دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا خیبرپختونخوا میں افغانستان سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے ہمارے جری جوان بیٹے شہید کئے ، شہدا کے جنازے میں سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔مگر خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ سمیت پی ٹی آئی لیڈرشپ کا کوئی فرد شریک نہ ہوا۔ وزیر دفاع نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے ؟ کیا وہ ہمارے جوان بیٹوں کے بھارتی سپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے ساتھ؟

