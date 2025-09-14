عدلیہ کو انصاف کی فراہمی میں چیلنجز کا سامنا ہے: چیف جسٹس
مظفر آباد (دنیا نیوز)چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ عدلیہ کو انصاف کی فراہمی کے سفر میں چیلنجز کا بھی سامنا ہے ، ججز یا وکلا کے بجائے سائل کا مفاد ہمیشہ مقدم ہونا چاہئے ،مظفر آبادمیں جوڈیشل کانفرنس، آزاد کشمیر کی گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت میرے لئے اعزاز ہے۔
آزاد کشمیر کی عدلیہ عوام کو انصاف فراہم کرنے میں پیش پیش ہے ، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے جرات اور عزت کے ساتھ خطے میں ایک اہم سنگ میل طے کیا تاہم آزاد کشمیر میں بھی کیسز کی تعداد میں اضافہ، ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی اور بچوں اور خواتین کی انصاف تک رسائی جیسے چیلنجز درپیش ہیں ، عدلیہ کو انصاف فراہم کرنے کے سفر میں چیلنجز کا بھی سامنا ہے ، تاہم آزاد جموں و کشمیر کے سپریم کورٹ کو مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں ، جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ججز یا وکلا کے بجائے سائل کا مفاد ہمیشہ مقدم ہونا چا ہئے ، بینچ اور بار کے درمیان مثبت تعلقات کے بغیر قانون کی حکمرانی اور اصلاحات ممکن نہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس موقع پر عدلیہ اور انصاف کی فراہمی میں ٹیکنالوجی کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور آزاد کشمیر کی عدلیہ کے مستقبل کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
چیف جسٹس نے ملک بھر میں بینچ اور بار کے درمیان خوشگوار ہم آہنگی اور تعلقات قائم رکھنے پر زور دیا ہے تاکہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جا سکے ، چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے درمیان عدالتی بھائی چارے کی روح دیکھنا خوش آئند ہے ، چیف جسٹس نے کہا کہ میں اپنے برادر جج صاحبان اور آزاد کشمیر کے محترم بار ممبران سے پُر خلوص اپیل کرتا ہوں کہ مستقبل کی پیش رفت کے لئے 3 بنیادی اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں ، سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نہ تو ہم جو بینچ پر بیٹھے ہیں اور نہ ہی معزز بار کے وہ ارکان جو کٹہرے میں کھڑے ہیں، بلکہ مقدمہ لانے والا فریق (سائل) ہے جس کا مفاد ہمیشہ مقدم رہنا چا ہئے ، دوسرا اصول یہ ہے کہ بینچ اور بار کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار، تعمیری اور سنجیدہ ہونے چاہئیں ، یاد رکھیں ان دو ستونوں کے درمیان ہم آہنگی کے بغیر نہ تو قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اصلاحات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے ، تیسرا اور آخری اصول یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی کے عمل میں ٹیکنالوجی کو شامل کرنا ہوگا، صرف اسی صورت میں حتمی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے ۔