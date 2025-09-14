سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات پرکوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا:عظمیٰ
لاہور (دنیانیوز)صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے میں ریلیف اور بحالی کے اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے ،وزیراعلیٰ مریم نواز مسلسل متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں اور متاثرین کو ملنے والی سہولیات کا خود جائزہ لے رہی ہیں۔
جہاں بھی کوئی انتظامی کوتاہی یا غفلت نظر آتی ہے ، وزیراعلیٰ فوری طور پر متعلقہ آفیسر کو جوابدہ بناتی ہیں، سیلاب متاثرین کو ریلیف کی فراہمی میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ عظمیٰ بخاری نے اپنے بیان میں کہاکہ مریم نواز اپنے فرائض ایک درد دل رکھنے والی ماں اور بہن کی طرح انجام دے رہی ہیں، سیلاب متاثرین کے نام پر سیاست کرنے والے عناصر بے نقاب ہو رہے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والے انسانی جانوں اور متاثرین کے مسائل کی اہمیت سے عاری ہیں۔انہوں نے چودھری پرویزالٰہی کے ترقیاتی منصوبے روکے جانے کے بیان پر ردعمل میں کہاکہ گجرات کے پانی کی نکاسی کے ایک ہفتے بعد پرویز الٰہی کو ہوش آیا ،ان کا بیان دراصل اُن کے اپنے خلاف چارج شیٹ ہے ، اگر واقعی عوام کا اتنا درد ہے تو حکومت پر تنقید کرنے کے بجائے آئیں اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں۔ان کاکہناتھاکہ چودھری صاحب عوام آپ کی حکومت کی کرپشن اور رشتہ داروں کو نوازنے کی پالیسی سے اچھی طرح آگاہ ہیں ،گجرات آپ کے وائٹ پیپر منصوبوں اور نام نہاد ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ڈوبا ۔