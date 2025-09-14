صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہماری حکومت کے فنڈز نہ روکے جاتے تو گجرات نہ ڈوبتا: پرویزالٰہی

  پاکستان
ہماری حکومت کے فنڈز نہ روکے جاتے تو گجرات نہ ڈوبتا: پرویزالٰہی

گجرات (این این آئی)پی ٹی آئی رہنما و سابق وزیر اعلٰی پنجاب چوہدری پرویز الٰہی نے کہا ہے کہ ہماری ساڑھے 5ماہ کی حکومت کے فنڈز نہ روکے جاتے تو گجرات نہ ڈوبتا۔

گجرات میں تقریب سے خطاب میں پرویز الٰہی نے کہا کہ مخالفین مارے مارے پھر رہے ہیں کہ  گجرات کے لیے پیکیج لے کر آئے ہیں،ہمارا 1122 کا منصوبہ ہی کافی ہے ، ن لیگ ہمارے منصوبے جیسا کوئی ایک منصوبہ لا کر دکھائے ۔ انہوں نے کہا کہ ن لیگ کے کام میں برکت نہیں، بانی پی ٹی آئی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔

Dunya Bethak