ملک میں ڈیمز کی فوری تعمیر ناگزیر ہو چکی :رانا ثناء اللہ
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا )وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور و نو منتخب سینیٹر رانا ثنائاللہ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے اجتماعی کاوشیں وقت کی اہم ضرورت ہیں، ملک میں ڈیمز کی فوری تعمیر ناگزیر ہو چکی تاکہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز حلقہ این اے 100 کے نجی ہوٹلز میں منعقدہ نیو سبزی منڈی روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر سابق ایم پی اے میاں اجمل آصف،رانا آصف صدیق،رانا راشد مقبول ایڈووکیٹ اور دیگر بھی موجود تھے ۔رانا ثناء نے مزید کہا کہ چک 66 ج۔ب دھاندرہ، چک 67 سدھار ملاں پور روڈ سمیت حلقہ کی دیگر سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے بھی جلد شروع کر دیئے جائیں گے تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں ،موجودہ حکومت عوامی مسائل کے حل اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ،سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی کیلئے ہرممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔