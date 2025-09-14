صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کی آواز دبا کر فسطائیت کا نظام قائم کیا گیا:سلمان اکرم

گجرات(دنیا نیوز)سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عوام کی آواز کو دبا کر فسطائیت کا نظام قائم کیا گیا،لیکن یہ ختم ہو کر رہے گا۔

پنجاب کے علاقے گجرات میں سیلاب زدہ علاقوں میں دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اپنی عوام کے حقوق کیلئے جیل میں بیٹھا ہے ۔ مشکل کی اِس گھڑی میں بانی پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق سیلاب متاثرہ عوام کے دُکھ میں ساتھ کھڑے ہیں۔ عوام دشمن حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، متاثرین کو خوراک، ادویات کی ضرورت ہے ،سب مل کر مشکل کا مقابلہ کریں گے ۔سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پوری جماعت آفت کی اِس گھڑی میں پرویز الٰہی کے ساتھ کھڑی ہے ، نظام اپنے بوجھ تلے گرنے کو ہے ،جھوٹ پامال ہوگا اور سچ کا بول بالا ہونے والا ہے ۔اُن کا مزید کہنا تھا کہ اِس ملک میں اغوا، تشدد کا قانون ہے جسے شکست دے کر پیار، انصاف کا قانون نافذ کرنا ہے ،عوام اپنے عزم میں کمی نہ آنے دیں۔

