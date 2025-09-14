صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف جسٹس کے پروٹوکول میں کمی

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)ریٹائرڈ ججز کی سکیورٹی سے متعلق مراسلے پر ترجمان سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی وسائل کے دانش مندانہ استعمال کے عزم کے باعث چیف جسٹس کی سکیورٹی کو معقول بنایا گیاہے ۔

اعلا میہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان سمیت ججز کی سکیورٹی کو ریگولیٹ کیا گیا ہے ، پروٹوکول میں سرکاری گاڑیوں کی تعداد آٹھ سے کم کر کے دو کر دی ہے ، دیگر ججوں کے لئے حفاظتی نظام کو بھی مناسب طریقے سے منظم کیا گیا ہے ۔ اعلا میہ میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ججوں کی سکیورٹی کو بھی مروجہ قوانین، سکیورٹی پروٹوکولز اور استحقاق کے مطابق ریگولیٹ کیا گیا ہے ۔صدارتی حکم ریٹائرڈ ججوں کو تاحیات سکیورٹی فراہم کرتا ہے ،ریٹائرڈ ججز ماضی میں حساس ڈیوٹی کر چکے ہوتے ہیں،مسلسل سکیورٹی خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے سرکلر جاری کیا گیا تھا۔ سکیورٹی پروٹوکولز کو عملی شکل دینے کے لئے سرکلر جاری کیا گیا تھا،یہ سکیورٹی بغیر کسی غیر معمولی فائدہ، اضافی رعایت یا مراعات میں شامل نہیں۔ سرکلر اس لئے جاری کیا گیا کہ ضرورت سے زیادہ فورس کی تعیناتی نہ ہو،مقصد سپریم کورٹ، وزارت داخلہ اور صوبائی حکام کے درمیان ہم آہنگی یقینی بنانا تھا۔ 

