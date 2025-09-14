آئی ایم ایف کا پاکستان میں تباہ کن سیلاب پر اظہار افسوس، مالی پالیسیوں کے جائزے کا اعلان
اسلام آباد (رائٹرز)بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف)نے ہفتہ کے روز پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کا آئندہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی (EFF) جائزہ مشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ آیا پاکستان کی مالی پالیسی اور ہنگامی اقدامات بحران سے نمٹنے کے لیے مؤثر ہیں یا نہیں۔
ایک جائزے کے مطابق پاکستان کے مرکزی بینک کے پیر کو اپنی کلیدی شرح سود 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا امکان ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زرعی نقصانات رواں سال کی شرح نمو میں 0.2 فیصد پوائنٹس تک کمی لا سکتے ہیں، تاہم تعمیر نو کی سرگرمیاں اس کمی کو جزوی طور پر پورا کر سکتی ہیں۔