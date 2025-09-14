را ئیونڈ تھانے آنیوالا سائل سیوریج کے پانی میں گرکر جاں بحق
را ئیونڈ (این این آئی)رائیونڈ تھانے میں درخواست دینے آنے والا سائل 10روز سے کھڑے سیوریج کے گندے پانی میں گرکر جاں بحق ہو گیا ۔
رائے ونڈ تھانہ سٹی کے عین سامنے سیوریج کا گندا پانی گزشتہ 10دنوں سے جمع ہے ، جس نے سڑک کو ندی نالے میں تبدیل کر دیا ہے ۔ گزشتہ روز بابلیانہ کا رہائشی غلام نبی تھانہ سٹی میں درخواست دینے آیا اور سیوریج کے گندے پانی سے گزرتے ہوئے اچانک گر کر بے ہوش ہوا،اسے فوری طور پر مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔