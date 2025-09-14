لاہور و دیگر شہرو ں سے انسانی سمگلنگ میں ملوث 7 ملزم گرفتار
لاہور،اسلام آباد،راولپنڈی (اپنے کامرس رپورٹر سے ،نیوز ایجنسیاں )لاہور اسلام آباد و دیگر شہروں سے انسانی سمگلنگ میں ملوث 7ملزموں کو گرفتارکرلیا گیا۔ایف آئی اے لاہور زون نے لاہور اور فیصل آباد سے منظور احمد اور تصورحسین کو گرفتارکیا۔
منظور احمد نے شہریوں کو برطانیہ کے ورک ویزے کا جھانسا دے کر 1 کروڑ 42 لاکھ روپے ہتھیائے اور شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہاملزم بھاری رقوم وصول کر کے روپوش ہو گیا تھاجبکہ ملزم تصور حسین شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دیکر بھاری رقوم وصول کرنے میں ملوث پایا گیا ۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے 11 پاکستانی پاسپورٹ اور دیگر دستاویزی شواہد بھی برآمد کرلئے گئے ہیں،ملزم برآمد ہونے والے پاسپورٹس کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکا۔ملزموں کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔دریں اثنا ایف آئی اے فیصل آباد زون نے ملزم اجمل خان کو بہاولنگر سے گرفتارکرلیا، ملزم نے شہریوں کو پولینڈ میں ملازمت کا جھانسا دے کر 27 لاکھ 71 ہزار روپے بٹورے ، ملزم ایف آئی اے لاہور زون کو گزشتہ 2 سال سے مطلوب تھاملزم کے خلاف اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور میں 9 مقدمات درج ہیں ملزم کے خلاف مقدمات سال 2023 اور 2024 میں درج ہوئے تھے ۔مزید برآں ایف آئی اے اسلام آباد زون نے پاکستانی شہریوں کو کمبوڈیا میں ملازمت کا جھانسا دے کر اغوا ، تشدد اور جبری مشقت کرانے والے گروہ کے چار ملزموں علی حیدر، سمین حیات، عمر فاروق اور مزمل خان کو راولپنڈی، تلہ گنگ اور اسلام آباد سے حراست میں لے لیا، ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزم متاثرین سے آٹھ سے دس لاکھ روپے فی کس وصول کرتے اور کمبوڈیا پہنچنے پر انہیں یرغمال بنا کر جعلی کال سینٹرز میں طویل اوقات تک کام پر مجبور کرتے تھے ۔ متاثرین کو دورانِ حراست شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ گروہ متاثرین کے اہل خانہ سے رہائی کے لیے مزید بھاری رقوم کا مطالبہ بھی کرتا تھا۔