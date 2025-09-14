لاہور ، حافظ آباد:مبینہ پولیس مقابلوں میں 2ملزم ہلاک
لاہور، حافظ آباد(کرائم رپورٹر، دنیا نیوز) لاہور اور حافظ آباد میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 2ملزم ہلاک ہوگئے ۔ پہلا مقابلہ نشتر کالونی کے علاقہ میں ہوا،
ترجمان سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کے مطابق زیر حراست ڈاکو اعجاز اسلام کو ریکوری کیلئے لیجایا جارہا تھا کہ راستے میں گھات لگائے اس کے ساتھیوں نے چھڑانے کیلئے فائرنگ کر دی جس کی زد میں آکر زیر حراست ڈاکو اعجاز اسلام اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا ، حملہ آور فرار ہو گئے ۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق ہلاک ڈاکو اعجاز متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ دوسرا مبینہ مقابلہ حافظ آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں گاؤں پریم کوٹ میں ہوا جس میں بدنام زمانہ منشیات فروش شہزاد ہنجرا ہلاک ہوگیا۔پولیس کے مطابق ایس ایچ او تھانہ صدر کی قیادت میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا گیا جس پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ترجمان پولیس کے مطابق شہزاد ہنجرا سنگین مقدمات اور منشیات فروشی میں طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا، فائرنگ کے تبادلے میں وہ زخمی ہوا اور بعدازاں ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔پولیس کا کہنا کہ مقابلے کے دوران ملزم کے دیگر نامعلوم ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔