ہنجروال:زہریلے دہی بھلے کھانے سے 2مزدور جاں بحق
لاہور(نیوز ایجنسیاں)لاہور کے علاقہ ہنجر وال میں مبینہ طورپرزہریلے دہی بھلے کھانے سے دو مزدور جاں بحق ہو گئے ، تیسرے کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جسے جناح ہسپتال منتقل کردیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق مزدوروں کی شناخت ارشد اور سجاد کے نام سے ہوئی،جائے وقوعہ سے کھانے کے نمونے اور دیگر شواہد اکٹھے کرکے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تحقیقات شروع کردی۔جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں ،جو ہوا اللہ کی رضا ہے ،کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چاہتے ،پوسٹمارٹم کے بغیرمیتیں حوالے کردی جائیں۔