کوئٹہ:گھر سے سوا دو کروڑ روپے کی تین گھڑیاں ،45لاکھ کی غیرملکی کرنسی چوری
کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)کوئٹہ میں نامعلوم چوروں نے شہری کے گھر سے سوا دو کروڑ روپے مالیت کی قیمتی گھڑیاں اور45 لاکھ روپے مالیت کی غیرملکی کرنسی چرا لی۔
پولیس ے مطابق واقعہ کوئٹہ کینٹ کے علاقے سید احمد خان روڈ کے رہائشی سید محمد آصف کے گھر میں پیش آیا جو ان دنوں روس میں مقیم ہیں۔ ان کے بھائی سید محمد ثمین نے بجلی روڈ تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے ۔ایف آئی آر کے مطابق محمد آصف کچھ روز قبل روس روانہ ہوا، جس کے بعد اس کی اہلیہ بچوں کے ہمراہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ واپسی پر کمرے کا سامان بکھرا ہوا اور الماری کھلی ہوئی ملی۔تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ الماری سے تین قیمتی گھڑیاں جن کی مالیت تقریباً دو کروڑ 25 لاکھ روپے ہے اور غیرملکی کرنسی غائب تھی۔ چوری شدہ کرنسی میں آٹھ ہزار ڈالر، 20 ہزار ریال اور ڈھائی ہزار برطانوی پاؤنڈ شامل ہیں جن کی مجموعی مالیت تقریباً 45 لاکھ پاکستانی روپے بنتی ہے ۔