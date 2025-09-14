صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹا سپلائی میں واضح اضافہ 24گھنٹوں کے دوران مارکیٹ میں 6لاکھ 97ہزار تھیلے فراہم

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کیخلاف جاری مہم کے نتائج سامنے آنا شروع ، سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کر ن خورشید کی ہدایت پر آٹا سپلائی میں واضح اضافہ ریکارڈ کیا گیاہے۔

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عام مارکیٹ میں 6 لاکھ 97 ہزار آٹا تھیلے فراہم کیے گئے ،گزشتہ 2 روز میں 11 لاکھ 84 ہزار آٹا تھیلے صوبہ بھر میں فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق اب تک 1 لاکھ 84 ہزار 191 میٹرک ٹن چھپائے گئے گندم کے ذخائر برآمد کیے جاچکے ہیں۔فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب،پیرا اور ضلعی انتظامیہ نے 1452مقامات پر مشترکہ کارروائیاں کیں،مختلف اضلاع میں گراں فروشی کیلئے چھپائی گئی 5 لاکھ 59 ہزار 487 میٹرک ٹن گندم مارکیٹ میں فراہم کی گئی۔

