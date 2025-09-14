فارن ڈگری ہولڈرڈاکٹرز کیلئے عارضی لائسنس بھی امتحان پاس کرنے سے مشروط
اسلام آباد (ایس ایم زمان) پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے بیرون ممالک کے ڈگری ہولڈرز ڈاکٹرز کی رجسٹریشن کے لئے پہلے امتحان پاس کرنا لازمی قرار دیا ہے۔
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے مطابق بیرون ممالک سے ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر ز کو امتحان پاس کرنے سے قبل عارضی رجسٹریشن لائسنس نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے مطابق بیرون ممالک سے ڈگری لینے والے ڈاکٹرز امتحان پاس کرنے سے پہلے کسی ہسپتال میں ہاؤس جاب، انٹرن شپ، کلینیکل ٹریننگ اور ملازمت نہیں کر سکتے ۔ پاکستان میں کوئی سرکاری یا نجی ہسپتال بیرون ممالک سے ڈگری حاصل کرنے وازلے ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب، کلینیکل ٹریننگ یا انٹرن شپ نہیں دے گا۔ پی ایم ڈی سی نے بیرون ممالک کے رجسٹرڈ میڈیکل کالجز کی فہرست منسوخ کر دی ، بیرون ممالک کے میڈیکل کالجز کو ازسرنو منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، پی ایم ڈی سی نے بیرون ممالک سے ڈگری یافتہ ڈاکٹرز کی جانب سے عارضی رجسٹریشن و لائسنس کے لیے جمع کرائی گئی تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں ، پی ایم ڈی سی نے بیرون ممالک سے ڈگری یافتہ ڈاکٹرز کو پہلے فارن امتحان پاس کرنے کی شرط عائد کر دی ہے ۔