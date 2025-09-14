جسٹس جہانگیری کیخلاف رٹ بدنیتی پرمبنی :اسلام آباد بار نے کل جنرل باڈی اجلاس بلالیا
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف مبینہ جعلی ڈگری کیس کے معاملے پر جنرل باڈی اجلاس کل طلب کر لیا۔ 4) بار کے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس 15 ستمبر کو ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگا جس میں تمام وکلاء سے رائے لی جائے گی ۔
اعلامیے میں کہا گیا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بدنیتی پر مبنی رٹ دائر کی گئی جبکہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کسی بھی غیر جمہوری اقدام کی حمایت نہیں کرتی۔