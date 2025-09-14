صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس جہانگیری کیخلاف رٹ بدنیتی پرمبنی :اسلام آباد بار نے کل جنرل باڈی اجلاس بلالیا

  • پاکستان
جسٹس جہانگیری کیخلاف رٹ بدنیتی پرمبنی :اسلام آباد بار نے کل جنرل باڈی اجلاس بلالیا

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف مبینہ جعلی ڈگری کیس کے معاملے پر جنرل باڈی اجلاس کل طلب کر لیا۔ 4) بار کے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس 15 ستمبر کو ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگا جس میں تمام وکلاء سے رائے لی جائے گی ۔

اعلامیے میں کہا گیا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بدنیتی پر مبنی رٹ دائر کی گئی جبکہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کسی بھی غیر جمہوری اقدام کی حمایت نہیں کرتی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak