طاہر ہمدانی کو ڈی جی پی آر پنجاب کا اضافی چارج تفویض، غلام صغیر شاہد ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس تعینات

  • پاکستان
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )پنجاب حکومت نے دو افسروں کے تقرروتبادلے کے احکامات جاری کردئیے ۔

سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب سید طاہر رضا ہمدانی کو  ڈی جی پی آر پنجاب کا اضافی چارج دیدیا گیا۔ ڈی جی پی آر پنجاب غلام صغیر شاہد کا تبادلہ کرکے غلام صغیر شاہد کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس تعینات کردیا۔ محمد اطہر مسعود کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس سے او ایس ڈی بنا دیا۔ اس حوالے سے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔ 

Dunya Bethak