4کروڑ پاکستانیوں کی ڈیجیٹل اثاثوں میں 300ارب ڈالر کی ٹریڈنگ
اسلام آباد (مدثر علی رانا) پاکستان میں 4 کروڑ صارفین سالانہ 300ارب ڈالر کے ڈیجیٹل اثاثوں میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے عالمی سطح کی کمپنیوں سے ورچوئل ایسٹ سروسز فراہم کرنے کے لیے لائسنسنگ کے لیے اظہارِ دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی ہیں۔
وزارتِ خزانہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف، کاؤنٹر ٹیررازم فنانسنگ، اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات کے مطابق ورچوئل اثاثہ ماڈل ہے اور اینٹی منی لانڈرنگ، کاؤنٹر ٹیررازم فنانسنگ اور سائبر سکیورٹی اقدامات کو لازمی بھی قرار دیا گیا ہے ، ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے عالمی سطح کی کمپنیوں سے درخواستیں طلب کرنے کی آخری تاریخ نہیں دی۔ صرف لائسنس یافتہ عالمی ورچوئل ایسٹ سروسز پرووائیڈرز لائسنسنگ کے لیے اہل قرار دی جائیں گی جو کہ یو ایس، یو کے ، سنگاپور، یو اے ای یا یورپی یونین میں کہیں سروسز فراہم کرتی ہوں۔ عالمی کمپنیوں کو کمپنی کی معلومات، لائسنسنگ تفصیلات، کمپلائنس ہسٹری اور اظہارِ دلچسپی بتانا ہو گا۔ وزیرِ مملکت کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب نے کہا کہ ورچوئل ایسٹ سروسز فراہم کرنے والی کمپنیاں پاکستان میں شفاف اور ڈیجیٹل فنانشل فیوچر بلڈ کریں۔