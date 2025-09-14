لاہور:سرمایہ کاری کا جھانسہ دیکرساڑھے 4کروڑ روپے لوٹنے والے گروہ کا کارندہ گرفتار
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے کا مالیاتی جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ،ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی سرمایہ کاری سکیم کے ذریعے شہریوں سے ساڑھے 4کروڑ روپے لوٹنے والے منظم گروہ کا کارندہ گرفتار کرلیا ۔
گرفتار ملزم کی شناخت محمد زنیر کے نام سے ہوئی ہے ۔ترجمان کے مطابق ملزم رائل بلیو انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے بزنس ڈویلپمنٹ آفیسر کی آڑ میں فراڈ کر رہا تھا۔ملزم زنیر اور اسکے ساتھی شہریوں سے 20 فیصد ڈاؤن پیمنٹ وصولی کے بعد کم مارک اپ پر گاڑیاں لیز پہ دینے کا جھانسہ دے رہے تھے ۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم 37 سے زائد شہریوں سے 4 کروڑ 51 لاکھ روپے سے زائد وصول کر چکے ہیں ۔ گرفتار ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا جبکہ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔