190 ملین پاؤنڈ کیس:عمران اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد مقرر کرنیکی درخواست پر تحریری حکم جاری
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا ۔
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا،جس میں کہا گیا کہ عدالتی پالیسی کے مطابق کیس جلد سماعت کیلئے مقرر کیا جائے ۔ درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ نیب حیلے بہانوں سے کیس کو طوالت دے رہا ہے ، عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے جلد سماعت کی ہدایت کر دی۔