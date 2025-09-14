صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد وارداتیں:شہری لاکھوں کی نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

  • پاکستان
متعدد وارداتیں:شہری لاکھوں کی نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری، ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں کی نقدی، موبائل فونز، قیمتی اشیاء،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کردیا گیا۔

ڈاکوئوں نے شالیمار میں اصغر سے 1 لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل فون، بھاٹی گیٹ میں قیصر سے 1 لاکھ 20 ہزار روپے ، باٹا پور میں نیاز سے 1 لاکھ 15 ہزار روپے ، ستوکتلہ میں شہباز سے 1 لاکھ 10 ہزار روپے ، غالب مارکیٹ میں اعجاز سے 1 لاکھ روپے اورقیمتی سامان لوٹ لیا۔چور رائیونڈ اور ڈیفنس سے گاڑیاں جبکہ مزنگ، اسلام پورہ اور گلشن اقبال سے موٹرسائیکلیں لے اڑے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak