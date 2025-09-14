متعدد وارداتیں:شہری لاکھوں کی نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم
لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری، ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں کی نقدی، موبائل فونز، قیمتی اشیاء،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کردیا گیا۔
ڈاکوئوں نے شالیمار میں اصغر سے 1 لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل فون، بھاٹی گیٹ میں قیصر سے 1 لاکھ 20 ہزار روپے ، باٹا پور میں نیاز سے 1 لاکھ 15 ہزار روپے ، ستوکتلہ میں شہباز سے 1 لاکھ 10 ہزار روپے ، غالب مارکیٹ میں اعجاز سے 1 لاکھ روپے اورقیمتی سامان لوٹ لیا۔چور رائیونڈ اور ڈیفنس سے گاڑیاں جبکہ مزنگ، اسلام پورہ اور گلشن اقبال سے موٹرسائیکلیں لے اڑے ۔