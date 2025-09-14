بلوچستان اسمبلی :خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری
کوئٹہ(بیورورپورٹ )بلوچستان اسمبلی نے دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لئے خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی ۔
یہ فیصلہ انسدادِ دہشت گردی ایکٹ 2025ء میں اہم ترامیم کے بعد سامنے آیا جن کا بنیادی مقصد دہشت گردی سے متعلق مقدمات میں ججوں، وکلاء ، گواہان اور عدالتی عملے کو فول پروف تحفظ فراہم کرنا ہے ۔نئی ترامیم کے مطابق انسداد دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے ججوں کے نام مکمل طور پر خفیہ رکھے جائیں گے ۔ اسی طرح وکلاء استغاثہ، وکلاء صفائی، گواہوں اور دیگر متعلقہ عملے کی شناخت بھی عام نہیں کی جائے گی تاکہ ان پر کسی قسم کے دباؤ یا خطرے کے امکانات کو ختم کیا جا سکے ۔ترامیم کے تحت انسدادِ دہشت گردی کی عدالتیں محفوظ مقامات پر قائم کی جائیں گی۔ ان عدالتوں تک صرف مقدمات سے براہ راست تعلق رکھنے والے افراد، بشمول ججز، وکلاء اور گواہوں کو ہی رسائی حاصل ہوگی۔
عدالتی عملے اور وکلاء کے تحفظ کے لئے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی جس میں آواز تبدیل کرنے والی ڈیوائسز بھی شامل ہیں تاکہ گواہی دینے والے یا دلائل پیش کرنے والے افراد کی شناخت کو مزید محفوظ بنایا جا سکے ۔ترامیم کے تحت صوبائی حکومت ایک علیحدہ اتھارٹی نامزد کرے گی جو ان خصوصی عدالتوں کے انتظامی و حفاظتی معاملات کی نگرانی کرے گی۔ مزید برآں مخصوص عدالتوں میں آنے والے مقدمات کے لئے چیف جسٹس کی جانب سے تین ججوں پر مشتمل ایک پینل تشکیل دیا جائے گا تاکہ مقدمات کی سماعت زیادہ منظم اور محفوظ انداز میں ہو سکے ۔قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ترامیم بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے عدالتی نظام میں ایک بڑی پیش رفت ہے ، اس سے نہ صرف ججز اور وکلاء کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ گواہوں اور متاثرہ فریقین کو بھی بہتر اعتماد حاصل ہوگا۔ ان اقدامات سے دہشت گردی کے مقدمات میں تاخیر کم کرنے اور بروقت فیصلے دینے میں مدد ملنے کی توقع کی جا رہی ہے ۔