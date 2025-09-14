امداد کیلئے دوست ملکوں سے اپیل کی ضرورت نہیں:تھنک ٹینک
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹونے جو بیان سیلاب متاثرین کے حوالے سے دئیے اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔
جہاں تک انٹرنیشنل اپیل کا تعلق ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے مدد کی اپیل کی جائے ،کئی دوست ممالک ہماری مدد کر بھی رہے ہیں، دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو مدد کا اندازہ اس وقت ہو گا جب سیلابی پانی اترنا شروع ہو جائے گا،پانی اترنے کے بعد نقصانات کا تخمینہ لگایا جاتاہے ۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ بلاول بھٹو اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں اس لیے انہوں نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے سوشل میڈیا کا سہارالے کر وفاقی حکومت سے مطالبات کیے ، ان کا ایکس پر بیان سیاسی بیان ہے ، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بنیادی ذمہ داری صوبوں کی ہے ، حالیہ سیلاب سے سب سے پہلے پختونخوا ، پھر پنجاب میں بڑی تباہی ہوئی لیکن ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب کسی سے امداد مانگتی نظر نہیں آرہیں۔ابھی سندھ میں سیلاب شروع ہوا ہے ، وفاقی حکومت اس حوالے سے خود اعتمادی کا ثبوت دے رہی ہے ۔
ایسا نہیں ہوتا کہ قدرتی آفت آنے کے بعد فوری طور پر امداد مانگنا شروع کردیں، وفاقی حکومت کے ذمہ دار ذرائع نے بتا یا کہ ہمیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امداد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ، جس نے امداد دینی ہے وہ دیدے ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ سیاست سیاسی میدان میں کرنی چاہئے ،سیلاب کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں،بہت نقصان ہوچکا، ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہئے ،بلاول بھٹو نے تفرقہ والی بات کی ہے ،کسی ملک سے مدد کی اپیل نہ کرنا حکومت کا درست فیصلہ ہے ،دوست ممالک اس معاملے پر اپنا کردار ادا کررہے ہیں۔ تجزیہ کا ر عثمان شامی نے کہا کہ سیلاب سے جو تباہی ہوئی چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل افراد ہوں یا نہ ہوں ،سب کے گھربرباد ہوئے ،ان کی فصلیں تباہ ہوئیں،اگر اس پروگرام میں شامل افراد کی مدد کی جائے تو پھر ان کا کیابنے گاجو اس پروگرام میں شامل نہیں ،بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو بیان دے کر اس کی ذمہ داری وفاق پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور مدد وفاق ہی کرے ۔