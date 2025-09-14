عمران کی ہدایت کو کارکن مقدس سمجھتے ہیں:تحریری فیصلہ
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور میں انسداد دہشتگردی کی عدالت نے 9 مئی 2023کو سپریم کورٹ کے جج کے سکواڈ کی گاڑی جلانے کے کیس میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بریت اور دیگر رہنمائوں کو سزا کا تحریری فیصلہ جاری کردیا۔
جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی شک نہیں عمران خان کی ہدایت کو کارکن مقدس سمجھتے ہیں۔انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے 126 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔عدالت نے تحریر کیا کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوئے ، اس معاملے کی حساسیت اورا ہمیت کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کیلئے اعلیٰ عدالتوں کو مستقل قانون سیٹلڈ کرنا ہوگا۔عدالت نے لکھا کہ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے ایئر ٹکٹ اور کراچی آغا خان ہسپتال کا ریکارڈ دیا۔شاہ محمود قریشی اس ریکارڈ کے مطابق اس دن کراچی میں تھے ۔
شاہ محمود قریشی نے واپسی اور کراچی ، ملتان کی فوٹیجزفراہم کیں۔شاہ محمود قریشی پر الزامات میں پراسیکیوشن کوئی گواہ پیش نہیں کرسکی،عدالت شاہ محمود قریشی کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے ۔عدالت نے لکھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ،عمر سرفراز چیمہ ،اعجاز چودھری ،میاں محمود الرشید سمیت پانچ ملزم جیل میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، گواہوں کے مطابق زمان پارک میں بانی پی ٹی آئی کی زیر صدارت سات مئی کو میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں گرفتار لیڈرز موجود تھے ۔بانی پی ٹی آئی نے چاروں رہنماؤں کو اپنے ٹارگٹ بتا دئیے تھے ۔ نو مئی 2023 کو جب بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں گرفتار کیا گیاتو پی ٹی آئی کے چاروں لیڈرز کو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد سب پلانز کا علم تھا۔
سب لیڈرز ورکرز کو لیڈ کرتے ہوئے حساس اداروں کے مقامات پر لیکر گئے ۔بانی کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر احتجاج کیلئے اکسایا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت تمام ملزموں نے ٹارگٹ کے حصول کیلئے پوری کوشش کی ، کوئی شک نہیں بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت کو پی ٹی آئی کے کارکن مقدس سمجھتے ہیں ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ،عمر سرفراز چیمہ ،اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید موقع پر موجود پائے گئے ۔پراسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ عدالت ڈاکٹر یاسمین راشد ،عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر کو دس ،دس سال قید کی سزا سناتی ہے ، صنم جاوید سمیت چھ ملزموں کو اشتہاری قرار دیتی ہے جبکہ خدیجہ شاہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے ۔